Gönül Dağı Aylin kimdir, Taner’le sevgili mi olacak? Gönül Dağı’nın Aylin’i Berfin Kıymaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

GÖNÜL DAĞI AYLİN TANER İLE SEVGİLİ Mİ OLACAK?

Dilek gibi mühendis olan Aylin'in Dilek'in yerine gelip gelmediği bilinmiyor. Ancak dizinin sıkı takipçileri, Taner'in Dilek'e olan aşkının inandırıcılığını yitirmemesi için Taner'in yoluna yalnız devam etmesini istiyor.

Aylin ve Taner arasında nasıl bir ilişki olacağı ilerleyen bölümlerle birlikte belli olacak.