KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. İptal olan Genele Yetenek Genel Kültür sınavı ardından yeni takvim düzenlenmişti. KPSS lisans sınav tarihi adaylarla paylaşıldı. Sınava sayılı günler kala ÖSYM AİS giriş ekranında KPSS sınav giriş belgesi sorgulanıyor. Peki, KPSS ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı? İşte, detaylar…
KPSS LİSANS NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav takvimini açıkladı. Buna göre sınav tarihleri belli oldu. İşte yeni sınav tarihleri!
2022- KPSS Lisans Sınavının Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.
Alan Bilgisi sınavı 24-25 Eylül 2022 tarihleri arasında
ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
ÖSYM tarafından yapılan bütün sınavlarda sınav yerlerinin sınavdan 10 gün ya da bir hafta öncesinden açıklandığı biliniyor.
Buna göre belgelerin 8-12 Eylül tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.
ÖSYM AİS KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA