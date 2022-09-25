Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Taşlı Yaylası, Kadırga Yaylası gibi bir çok yaylada kar yağışı görüldü. Taşlı Yaylası'nda hayvancılık ile uğraşan Faik Hancı kar yağışının kışın erken geleceğinin habercisi olduğunu söyledi. Hancı, karın havaların soğuması ile birlikte kendini gösterdiğini belirterek yaylaların her mevsim güzel olduğunu belirtti.

Rize'de İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 105 metre yükseklikteki Anzer Yaylasında ve kentin bir çok yaylasında hava sıcaklığının -1 derecelere düşmesi ile birlikte kar yağışı görüldü. Yöre sakinleri kar yağışını ve yaylayı cep telefonları ile görüntüledi.

Artvin'in Karçal Dağı'nın eteklerinde, 2 bin 450 metre yükseklikteki son yayla olan Beyazsu Yaylasına mevsimin ilk karı düştü. Borçka ilçesine yaklaşık 48 km uzaklıkta bulunan yaylada, yayla sakinleri kar yağışına karşı şaşkınlığını gizleyemedi. Yaylada yaşayan Necat Azman, cep telefonuyla kar yağışını kayda alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bir çok yayla sakini Eylül ayının son günlerinde yağan kar yağışının ardından köylerine yavaş yavaş göç hazırlıklarına başladı.