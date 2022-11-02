610 Komiser yardımcısının ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni ne katılarak 70'i misafir öğrenci 681 komiser yardımcısını tebrik ederek dereceye giren komiser yardımcılarını da kutlamıştı.

610 KOMİSER YARDIMCISININ KURALARI ÇEKİLDİ

Türkiye genelinde taşra ve merkez teşkilatlarında görev yapan 610 polis memurunun Polis Akademisinde gördükleri eğitimi sonrası komiser yardımcısı rütbesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı'nda düzenlenen kura neticesinde taşra ve merkez teşkilatlarımıza atamaları yapıldı.