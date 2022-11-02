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Giriş Tarihi: 2.11.2022 20:42

610 Komiser yardımcısının ataması gerçekleşti

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
610 Komiser yardımcısının ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Törenine katıldığı 610 komiser yardımcısı EGM Personel Daire Başkanlığında düzenlenen kura sonucu taşra ve merkez atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni ne katılarak 70'i misafir öğrenci 681 komiser yardımcısını tebrik ederek dereceye giren komiser yardımcılarını da kutlamıştı.

610 KOMİSER YARDIMCISININ KURALARI ÇEKİLDİ

Türkiye genelinde taşra ve merkez teşkilatlarında görev yapan 610 polis memurunun Polis Akademisinde gördükleri eğitimi sonrası komiser yardımcısı rütbesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı'nda düzenlenen kura neticesinde taşra ve merkez teşkilatlarımıza atamaları yapıldı.

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610 Komiser yardımcısının ataması gerçekleşti
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