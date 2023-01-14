Devremülk vurgununda 38 kişi cezaevine gönderildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için bu sabah saatlerinde düğmeye bastı. Savcılıktan alınan izinde İstanbul, Yalova, İzmir ve Urfa'da daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan baskınlarda şu ana kadar 113 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin aynı devre mülkleri ya da arsaları birçok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin 'call center' kurarak kendilerine kurban buldukları tespit edildi. Şüphelilerin devre mülkü olan kişileri telefon aradıkları ve "Mülkünüzü yabancı kişilere 5 katı fiyata satabiliriz." teklifi götürdükleri öğrenildi. Mağdurları ikna eden şüphelilerin, masraflar için ödeme aldıkları, ayrıca aldıkları vekaletnameleri kullanarak kurbanları adına kredi çektikleri tespit edildi. Şebekenin şu ana kadar 200'ün üzerinde mağduru bulunduğu öğrenildi.

LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda çete lideri A.F.'ye ait olduğu öğrenilen 13 milyon lira değerinde Ferrari marka bir otomobilde bulunuyor. El konan lüks otomobiller Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına getirildi. Ayrıca şüphelilerin dolandırıcılık olaylarından kazandıkları paralarla aldıkları 24 lüks ev ve arsa bulunduğu öğrenildi.

TAPU MASRAFI ALDILAR ORTADAN KAYBOLDULAR

Yalova'da bir devre mülkü olduğunu söyleyen mağdur Soner Kaya; "Bu devre mülkü, 800 bin liraya birilerine satabileceklerini söylediler. Bu satış sırasında tapu masrafları olacağını söylediler bende yaklaşık 31 bin lira para ödedim. Sonra aradan biraz zaman geçti. Bir miktar daha para istediler. Ben savcılığa falan bildireceğim dedim. Sonrasında operasyon oldu İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş'a çok teşekkür ederim" dedi.

8 MİLYON LİRA KAPTIRIP ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan ikna kabiliyeti yüksek gençleri çalıştırdığı öğrenilen dolandırıcılık şebekesine 8 milyon lira kaptırdığı tespit edilen bir mağdur ise polis ekipleri tarafından şikayetçi olması konusunda ikna edilemedi. Çete elemanlarına inandığını söyleyen mağdurun "Onlar benim paramı verecekler" diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İŞ YERİNDEN DATA ÇALMIŞ

Çete lideri olduğu iddia edilen A.F.(35)'nin 8 yıl öncesine kadar çalıştığı yasal bir Devre-mülk satış şirketinden ayrılırken, müşteri datalarını çaldığı, bu bilgileri kurduğu dolandırıcılık yapan yeni şirketinde kullandığı öğrenildi. A.F.'nin yaptığı dolandırıcılıklarda kısa sürede bir servet edindiği, 13 milyon lira değerinde Ferrari marka bir otomobil aldığı, Yalova'da lüks bir evi bulunduğu belirlendi. Şüphelinin Sarıyer'de oturduğu villasının kirasının ise 30 bin lira olduğu öğrenildi.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan 113 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 53 şüpheliye adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.