Fransa’dan Muğla’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için geldiler

6 çocuğu ve eşi Anisa ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için Fransa'dan gelen Ali Topyürek SABAH'a konuştu:

"Buraya geldik. Müslümanlara karşı savaş açıldı. Fransa'daki müslümanlara savaş açılıyor. Kendi ülkelerinde yaşayamıyorlar. Yaşanmaz bi hale geldi. Biz Erdoğan'ı Fransa'da konsoloslukta oy vermek için çok bekledik. Muğla'da olacağını duyunca çok sevindik.

Çocuklarım Erdoğan'ı çok seviyor. Mitinge geldik en ön sıraya geçtik takip ettik. Dünya lideri Erdoğan bu seçimleri kazanacak. Eşsiz bir lider. " dedi.