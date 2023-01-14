Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri Fransa'dan Muğla'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için geldiler
Giriş Tarihi: 14.1.2023 19:00

Fransa'dan Muğla'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için geldiler

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Fransa’dan Muğla’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için geldiler

Fransa'da yaşayan 6 çocuklu Tokyürek ailesi, hayranı oldukları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek için Muğla'daki açılış törenine katıldı.

6 çocuğu ve eşi Anisa ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için Fransa'dan gelen Ali Topyürek SABAH'a konuştu:

"Buraya geldik. Müslümanlara karşı savaş açıldı. Fransa'daki müslümanlara savaş açılıyor. Kendi ülkelerinde yaşayamıyorlar. Yaşanmaz bi hale geldi. Biz Erdoğan'ı Fransa'da konsoloslukta oy vermek için çok bekledik. Muğla'da olacağını duyunca çok sevindik.

Çocuklarım Erdoğan'ı çok seviyor. Mitinge geldik en ön sıraya geçtik takip ettik. Dünya lideri Erdoğan bu seçimleri kazanacak. Eşsiz bir lider. " dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'dan Muğla'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için geldiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA