Şehit Ali Gaffar Okan dualarla anıldı

Hendek Kaymakamlığı öncülüğünde; Hendek Belediyesi ve Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen programa Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ali İnci, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, eşi Ümran Okkan ve Okkan ailesi, emniyet teşkilatı, gaziler, şehit yakınları ve yüzlerce kişi katıldı. Şehit Okkan'ın Şahadetinin 22'nci yıldönümü İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Şehit Okkan'ın özgeçmişi okunduğu o anlarda duygu dolu anların yaşandı.

Törende konuşan Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, "Gaffar müdürümü ben daha genç bir komiserken Erzurum'da düzenlenen terörle mücadele konulu bir bölge toplantısında tanıma fırsatı bulmuştum. Uygulamalarıyla hayata geçirdiği projeleriyle haklıydı. Özetle başarı dolu bir hayat hikayesi ve destanlaşan şahadet... Bizde meslek hayatımız boyunca her zaman devletine ve milletine hizmet etmekten başka bir gayesi olmayan, vatan ve bayrak sevdasından asla taviz vermeyen, Gaffar ağabeyimiz ve onun gibi büyüklerimizin izinden gitmeye örnek almaya hep gayret ettik, ediyoruz da. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Ahirete göç etmiş tüm gazilerimizi şehitlerimizi minnetle, rahmetle şükranla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Şahadete yürüyen Ali Gaffar Okkan'ı ve 5 mesai arkadaşını rahmet, minnet ve sevgiyle yad eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Canından çok sevdiği bu ülkeye, vatanına, bayrağına, asil milletine, şanla şerefle hizmet ederken hain PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Gaffar Okkan müdürümüz, hem ilimizin hem milletimizin bahrında taht kurmuş ve hep kahramanlıkla yad ettiğimiz gururla yad ettiğimiz değerli bir büyüğümüz. Aziz bayrağımızın gölgesinde, şehit kanlarıyla sulanmış bu vatanın ne kadar kıymetini bilsek azdır. İnşallah 100. yılını tamamladığımız bu Cumhuriyet, bu asil milletle inşallah ebediyete kadar payidar olacak, bu asil millet yer yüzünde şanla şerefle muzaffer bir şekilde yürümeye, büyük hikayesini yazmaya devam edecek" dedi.

Vali Kaldırım, "Ali Gaffar Okkanların, onun şehit arkadaşlarının omuzumuza yüklediği çok büyük sorumlulukları var. O da bu asil milleti, en iyi şekilde temsil etmek, şehitlerimizin omuzumuza yüklediği sorumlulukların farkında olarak yerine getirmek, Ali Gaffar Okkan gibi mesai mefrumu gözetmeksizin çalışmak, çalışmak ve yine çok çalışmaktır. Hendek'imiz kendisini çok seviyor ve her konuda örnek alıyor. İnşallah gelecek nesiller, onların kahramanlıklarıyla, destanlarıyla büyüyecekler ve onlara layik olmaya çalışacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar şehidimize gani gani rahmet diliyorum, onunla birlikte şehadete yürüyen kahraman polislerimize gani gani rahmet diliyorum. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere irtihal eden bütün gazilerimize şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Okkan'ın kabrine çiçekler kondu ve dua yapıldı. Anma törenleri sırasında havada 'Rahmetle anıyoruz' yazılı bir pankart motorlu paraşütçü tarafından açıldı. Mezarlık törenin ardından Tepecik'te bulunan Şehidin adının verildiği Ali Gaffar Okkan Camiinde tüm aziz şehitler adına Mevlid-i Şerif okunacak. Ardından Atatürk Parkı içerisinde yer alan Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah ve Toplantı Salonunda Ali Gaffar Okkan Fotoğraf Sergisi düzenlenecek. 28 Ocak Cumartesi günü ise birçok ilden sporcunun katılımıyla düzenlenecek olan Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Turnuvası ile program son bulacak.