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Giriş Tarihi: 7.2.2023 02:00

Bartın’dan ilk yardım tırı dualarla  deprem bölgesine uğurlandı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Bartın’dan ilk yardım tırı dualarla  deprem bölgesine uğurlandı

Bartın Valiliği koordinesinde toplanan ve depremzedelere ulaştırılmak üzere giysi, gıda, ısınma ve hijyen malzemelerinden oluşan ilk yardım tırları dualar eşliğinde yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Bartın Valiliği koordinesinde sabah saatlerinden itibaren Belediye hoparlöründen anons edilerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere vatandaştan kullanılmamış mont, bot, eldiven, çocuklar için kışlık giysi, battaniye, katalitik soba, powerbank, çocuk bezi, hijyenik ped, hijyenik malzeme, tüp gibi ayni yardımlar yapılması çağrısında bulunulmuştu. Mahalle ve köy muhtarlıkları ve il ilçe sosyal yardım vakıflarına yapılması istenilmişdi. Gün boyu toplanan ayni yardımların ilk etabı dualar ile gönderildi.

Bartın Merkez Akçalı köyünde Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) koordinesinde ayni yardımların toplandığı depoyu ziyaret eden Vali Nurtaç Arslan, "Bizim insanımızın en güzel hasleti yardım severliği. Allah bu özelliğimizi hiçbir zaman kaybettirmesin. Bartınımız bize çok destek oldu, destek olmaya da devam ediyor. Bartın halkı yardımseverliğini fazlasıyla gösterdi. Yardımlarından dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın da sağ salim aramıza katılmalarını diliyorum. Başımız sağ olsun, ülkemize geçmiş olsun." dedi.

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Bartın’dan ilk yardım tırı dualarla  deprem bölgesine uğurlandı
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