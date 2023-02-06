İlayda 14 kardeşi Hülya 15 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta mucizevi bir kurtuluş gerçekleşti. Kent merkezindeki Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Sevinç Apartmanı tamamen yıkıldı.

Binanın 3. katında oturan ve deprem anında evin salonunda bulunan İlayda Polat ve kız kardeşi Hülya İrem İster, bulundukları oturma odasından seslerini ekiplere ulaştırdı. İlayda 14 saat sonra kardeşi Hülya İrem ise 15 saat sonra bulundukları yerden sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen kız kardeşler ambulansa alınırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kızların anneleri Sultan babaları Hacı Durdu'dan ise halen daha haber alınamadığı öğrenildi.