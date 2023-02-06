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Giriş Tarihi: 6.2.2023 21:16

İlayda 14 kardeşi Hülya 15 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı

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MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
İlayda 14 kardeşi Hülya 15 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı

Kahramanmaraş’ta yıkılan apartmanda enkaz altında kalan 18 yaşındaki İlayda Polat depremden 14 saat sonra kardeşi 17 yaşındaki Hülya İrem İster ise 15 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Ambulansa alınan gençler gözyaşlarına hakim olamadı.

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta mucizevi bir kurtuluş gerçekleşti. Kent merkezindeki Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Sevinç Apartmanı tamamen yıkıldı.

Binanın 3. katında oturan ve deprem anında evin salonunda bulunan İlayda Polat ve kız kardeşi Hülya İrem İster, bulundukları oturma odasından seslerini ekiplere ulaştırdı. İlayda 14 saat sonra kardeşi Hülya İrem ise 15 saat sonra bulundukları yerden sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen kız kardeşler ambulansa alınırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kızların anneleri Sultan babaları Hacı Durdu'dan ise halen daha haber alınamadığı öğrenildi.

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İlayda 14 kardeşi Hülya 15 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı
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