43 saat sonra gelen mucize! 6 yaşındaki Eymen’in annesi de kurtarıldı

Fethiye Ekizoğlu'nun enkaz altındayken kendisini kurtarmaya çalışan Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinden Nuriye Arınç'a yaptığı açıklamada, deprem olduğu anda Eymen ve 6 aylık çocuğu ile birlikte olduğunu. Depremin başlaması ile birlikte Eymen'in üzerine kapaklandığını, 6 aylık çocuğunun nereye savrulduğu konusunda herhangi bir bilgisi bulunmadığını söyledi. Aynı enkazın altında maalesef başka vatandaşların da bulunduğu ifade edilirken arama kurtarma çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

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