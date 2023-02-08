Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri 44 saat sonra gelen kurtuluş! 2 yaşındaki Muhammed bebek enkazdan çıkarıldı! Elleriyle su verdiler
Giriş Tarihi: 8.2.2023 09:35

44 saat sonra gelen kurtuluş! 2 yaşındaki Muhammed bebek enkazdan çıkarıldı! Elleriyle su verdiler

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
44 saat sonra gelen kurtuluş! 2 yaşındaki Muhammed bebek enkazdan çıkarıldı! Elleriyle su verdiler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle Hatay’da çöken binanın enkazı altında kalan 2 yaşındaki Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. Ekipler 2 yaşındaki Muahmmed’e elleri ile su içirdi.

Kahramanmaraş depreminin etkilediği 10 ilde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor. İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı Kartal Grup Amirliği Ekipleri Hatay Defne Mahallesi'ndeki enkazda 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. Enkaz altında susayan bebeğe şişenin kapağıyla su verdiler. Enkazdan çıkartılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay deprem son durum: OHAL deprem bölgesinde Arama kurtarma ekiplerinden son dakika

ARKADAŞINA GÖNDER
44 saat sonra gelen kurtuluş! 2 yaşındaki Muhammed bebek enkazdan çıkarıldı! Elleriyle su verdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA