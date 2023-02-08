44 saat sonra gelen kurtuluş! 2 yaşındaki Muhammed bebek enkazdan çıkarıldı! Elleriyle su verdiler

Kahramanmaraş depreminin etkilediği 10 ilde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor. İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı Kartal Grup Amirliği Ekipleri Hatay Defne Mahallesi'ndeki enkazda 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. Enkaz altında susayan bebeğe şişenin kapağıyla su verdiler. Enkazdan çıkartılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay deprem son durum: OHAL deprem bölgesinde Arama kurtarma ekiplerinden son dakika