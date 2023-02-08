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Giriş Tarihi: 8.2.2023 10:30

Anne ve kızı, 47 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Anne ve kızı, 47 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

Adıyaman’da enkaz altında kalan anne ve kızı, 47 saat sonra Taşköprü itfaiye ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu enkaz altında sağ olarak kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu'dan Adıyaman'a görevlendirilen 4 kişilik Taşköprü itfaiye ekipleri, Adıyaman'ın Besni ilçesine arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adıyaman'ın Besni ilçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 47 saat sonra 9 saat süren bir çalışmanın ardından 45 yaşındaki Rukiye Kaçmaz ile kızı Hacer Kaçmaz'ı sağ olarak çıkardı.
Rukiye Kaçmaz ile kızı 6 yaşındaki Hacer Kaçmaz, enkaz altında kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilerek, tedavileri için hastaneye sevki yapıldı.

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Anne ve kızı, 47 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı
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