Adıyaman’da 60’ncı saatte 10 yaşındaki Berat kurtarıldı

Türkiye, cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi ile karşı karşıya. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem yaşandı. 10 ili vuran afet, geniş coğrafyaya yayılarak binlerce can aldı. Büyük yıkımlara da neden olan deprem, deprem bölgelerini adeta enkaza çevirdi.

60'NCI SAATTE GELEN MUCİZE



Arama-kurtarma ekipleri, ilk andan itibaren göçük altından vatandaşları çıkarmak için büyük uğraşlar verdi. Depremde 60'ncı saatine girilirken, bir mucize kurtuluş daha yaşandı.

Adıyaman'da 60'ncı saatte 10 yaşında Berat isminde bir çocuk kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan Berat için hüzün göz yaşları mutluluk gözyaşlarına dönüştü.