Adıyaman’da depremin ardından iki mucize daha! Biri 61 diğeri 60 saat sonra sağ çıkarıldı

Peş peşe yaşanan iki depremden etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman'da arama kurtarma ekipleri depremden 61 saat sonra bir kişiyi enkazdan canlı olarak çıkardı.

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı üzerindeki bir binada 14 yaşındaki ismi Aykut Ayaz AFAD, UMKE ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Depreme uyurken çekyat üzerinde yakalanan Ayaz hastaneye kaldırıldı.

10 YAŞINDAKİ BERAT 60. SAATE KURTARILDI

Enkazlardaki çalışmalar devam ederken AFAD ve madenci ekipleri 60.saatte 10 yaşındaki Berat'a ulaştı.

Arama-kurtarma ekipleri, enkazdan yaralı olarak kurtarılan Berat için hüzün gözyaşları mutluluk gözyaşlarına dönüştü.

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