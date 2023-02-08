AFAD’ın öncelikli ihtiyaç listesi: Elektrikli ısıtıcı, mont, ayakkabı, ekmek ve su

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 648 deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 6 bin 234 kişi hayatını kaybederken 37 bin 11 kişi de yaralandı. Türkiye tek yürek afet bölgelerine yardım elini uzatırken AFAD, deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesini belirledi. Elektrikli ısıtıcı, mont, ayakkabı, yastık, ekmek, su ve hazır gıda gibi ürünler yer aldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Öğle saatlerinden itibaren ise Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

ÖNCELİKLİ İHTİYAÇ LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede şu ürünler yer aldı:

- Elektrikli ısıtıcı

- Büyük-küçük tüp

- Odun sobası, odun, kömür sobası

- Cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör

- Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont

- Kadın-erkek iç giyim ve çorap

- Kadın-erkek ayakkabı

- Kadın-erkek polar

- Kadın-erkek içlik

- Yağmurluk - panço

- Uyku tulumu - yastık,

- Yatak ve nevresim takımı

- Tek kullanımlık tabak- bardak- çatal-kaşık

- Tava-ketıl

- Kavurma- barbunya - peynir - konserve

- Çay-kahve

- Kaşar-peynir-zeytin

- Su-ekmek-hazır gıda

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