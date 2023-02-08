Enkazda ulaşılan Ayla, su veren ekiplere böyle seslendi: Bir tane daha içsem fena olmaz

Kahramanmaraş merkezli çifte depremden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Hatay'da enkaza dönen bir binada yapılan çalışmalarda, 40'ıncı saatte 22 yaşındaki genç kıza ulaşıldı. İsminin Ayla Sevinç olduğu öğrenilen yaralı kız, ekipler tarafından kurtarıldı. Ayla Sevinç'in kurtarıldıktan sonra kendisine su ikram edilirken yaşadığı şoka rağmen gösterdiği nezaket kendisinde ve çevresinde tebessüme neden oldu. Enkazdan çıkarılır çıkarılmaz "Su alabilir miyim" diyen Ayla Sevinç'e ekipler "Hoş geldin" derken Ayla, "Merhaba" şeklinde cevap verdi. Yanında bu aşamada tanıdığı komşularını gören Ayla, "Emine abla sen de mi katıldın" ifadelerini kullandı.