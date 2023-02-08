Enkazda ulaşılan Ayla, su veren ekiplere böyle seslendi: Bir tane daha içsem fena olmaz

Kahramanmaraş merkezli çifte depremden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Hatay'da enkaza dönen bir binada yapılan çalışmalarda, 40'ıncı saatte 22 yaşındaki genç kıza ulaşıldı. İsminin Ayla Sevinç olduğu öğrenilen yaralı kız, ekipler tarafından kurtarıldı. Ayla Sevinç'in kurtarıldıktan sonra kendisine su ikram edilirken yaşadığı şoka rağmen gösterdiği nezaket kendisinde ve çevresinde tebessüme neden oldu. Enkazdan çıkarılır çıkarılmaz "Su alabilir miyim" diyen Ayla Sevinç'e ekipler "Hoş geldin" derken Ayla, "Merhaba" şeklinde cevap verdi. Yanında bu aşamada tanıdığı komşularını gören Ayla, "Emine abla sen de mi katıldın" ifadelerini kullandı.
"BİR TANE DAHA FENA OLMAZ"
Ekipler tarafından "Çok az içmen lazım" diyerek su kapağıyla su verildi. "Teşekkürler" diyen Sevinç'e, ekiplerin "Yeter mi yoruldun mu?" demesi üzerine, "Bir tane daha fena olmaz" cevabını verdi. Bu cevap çevredeki insanların ve kendisinin gülümsemesine neden oldu.
"HALAM VE BABANNEM VARDI ONLAR ÖLDÜLER"
Sevinç, bir kapak su daha içtikten sonra, "Şimdi daha iyi misin" sorusuna da "İyiyim teşekkür ederim" diyerek ekiplerin ve çevredeki vatandaşları nezaketiyle etkiledi. Ardından yatar pozisyonda ekiplerin sorularını yanıtlayan Sevinç, "Halam vardı, sesini alıyordum, babaannem vardı ama onlar öldüler eminim" ifadelerini kullanarak akrabalarının hayatını kaybettiğini dile getirdi.DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 53 saat sonra mucize! O görüntüler yürekleri parçaladı