Bir güzel haber de Adıyaman’dan geldi... Bir yaşındaki bebeği ve babasını enkazdan sağ olarak kurtardı

TAYVAN'DAN 40 KİSİLİK EKİP ADIYAMAN'DA

Bu sabah saatlerinde Tayvan'dan Adıyaman'a ulaşan 40 kişilik ekip çalışmalarina başladı. Ekip lideri Huang Po Chun Sabah'a yaptığı açıklamada "1990'lı yıllarda bizde de büyük bir deprem olmuştu ve Türkiye bize yardıma gelmişti. Bizde hemen yola çıktık. Önce İstanbul'a sonra Adana'ya geldik. Bizi buraya yönlendirdiler. Uyumadık hemen işe başlayacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacagiz. Burada gördüğümüz kadarı ile durum çok üzücü "dedi.