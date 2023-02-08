Bir güzel haber de Adıyaman’dan geldi... Bir yaşındaki bebeği ve babasını enkazdan sağ olarak kurtardı

Pes peşe yaşanan ve iki depremden etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman'da arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı mücadelesi sürüyor. Kent girişinden itibaren binaların çoğu yıkılmış ya da ağır hasar almış durumda.
Arama kurtarma ekipleri Adıyaman'da enkazlarda arama çalışmalarıni yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu çalışmalar sırasında Devlet Hava Meydanlar İşletmesi Amasya Merzifon Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri arama ve kurtarma çalışmaları için gittikleri Adıyaman'da bir yaşındaki bebeği ve babasını enkazdan sağ olarak çıkardı.
TAYVAN'DAN 40 KİSİLİK EKİP ADIYAMAN'DA
Bu sabah saatlerinde Tayvan'dan Adıyaman'a ulaşan 40 kişilik ekip çalışmalarina başladı. Ekip lideri Huang Po Chun Sabah'a yaptığı açıklamada "1990'lı yıllarda bizde de büyük bir deprem olmuştu ve Türkiye bize yardıma gelmişti. Bizde hemen yola çıktık. Önce İstanbul'a sonra Adana'ya geldik. Bizi buraya yönlendirdiler. Uyumadık hemen işe başlayacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacagiz. Burada gördüğümüz kadarı ile durum çok üzücü "dedi.
KENTTEN AYRILIŞLAR BAŞLADI
Bu arada kentte yıkılan ve hasar alan binaların çok fazla olması nedeniyle geceyi disarda ve araçlarında geçiren Adıyamanlılar bulabildikleri araçlar ile diğer illerdeki yakınlarına gitme çabası içinde.
Birçok kişi de uçakla Ankara ve İstanbul'a gitmek için Adıyaman Havalimanına gitmiş durumda.Son dakika deprem haberleri | Uzman isim riskli noktaları açıkladı ve ekledi: Bu örneğine az rastlanan bir deprem!