Hatay’da duygulandıran görüntü! Enkazdan sağ kurtulan Aslı bebeği kucağında uyuttu

Hatay'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan 3 yaşındaki Aslı bebek, Bosna Hersek asıllı İsviçre vatandaşı Adnan Ali tarafından kucağına alınarak sakinleştirildi. Makine mühendisi olan Adnan Ali, Aslı bebeği diğer aile fertlerinin kurtarılma çalışmaları devam ederken yaklaşık yarım saat boyunca kucağında sallayarak uyutması görenleri duygulandırdı.
Adnan Ali, "Uçakla 4 saat önce Adana'ya geldik, oradan da arabayla Hatay'a geldik. İlk kez böyle bir şey gördüm. Çok üzücü bir durum. Bende 3 çocuk sahibiyim. Aslı bebeği kucağıma alınca o an aklıma kendi yavrularım geldi. Umarım Aslı'nın ailesi de kurtarılır" dedi.
48 SAAT SONRA KURTARILDI
Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde bulunan 600 Konut Yapı Kooperatifi'nde medyana gelen deprem bütün binaları yıktı. 3 yaşındaki Aslı bebek doğal afet sırasında ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sırasında 48 saat sonra Aslı bebek enkaz altından çıkarıldı. For Children Smiles isimli uluslararası yardım derneğine üye olan Bosna Herkes asıllı İsviçre vatandaşı Adnan Aslı (34) iş yerinde izin alarak 6 arkadaşıyla birlikte uçakla Adana'ya sonra karayoluyla Hatay'a gelerek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
SALLAYARAK UYUTTU ANNESİNE TESLİM ETTİ
Ailesi yanında olmayan Aslı bebeğin sürekli ağladığını gören Adnan Ali, bebeği kucağına alarak enkazın önündeki arama kurtarmada çalışmalarında kullanılan iş makinesine oturarak sallamaya başladı. Yaklaşık yarım saat boyunca bebeği sallayan Adnan Ali, minik Aslı'yı uyuttuktan sonra annesine teslim etti. Adnan Ali yaptığı açıklama da şöyle konuştu:
"UÇAK BİLETİMİ TEK YÖN ALDIM"
"Türk Kızılay'ı ile beraber yardım çalışmalarına devam ediyoruz. Böyle bir depremle daha önce hiç karşılaşmadım. Durum çok kötü. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Daha 3-4 saattir buradayız. Uçak biletimi tek yön aldım, belli bir dönüş planım yok. Ne kadar gerekiyorsa ok adar kalacağım. Gerçekten durum çok kötü. Böyle bir deprem beklemiyordum. Arkadaşlarımla elimde geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.
AKLIMA KENDİ ÇOCUKLARIM GELDİ
Adnan Ali, konuşmasını şöyle sonlandırdı: Enkaza geldik, içeriden bir kız sesi geldi. Kız kardeşiymiş bende annesine destek olmak için Aslı'yı kucağım aldım. Böyle bir durumla karşılaşınca aklıma hemen kendi çocuklarım geldi. O yüzden daha zor geldi. Daha da duygusallaştım. Sonra Aslı bebeği görünce kendi çocuğumla ilgilendiğim gibi kucağıma alarak sakinleştirmeye çalıştım. Sonra uyudu ve annesine teslim ettim.DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta ağlatan anlar: 2 aylık bebek enkazdan parmağını emerek çıktı!