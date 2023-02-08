Hatay’da duygulandıran görüntü! Enkazdan sağ kurtulan Aslı bebeği kucağında uyuttu

AKLIMA KENDİ ÇOCUKLARIM GELDİ

Adnan Ali, konuşmasını şöyle sonlandırdı: Enkaza geldik, içeriden bir kız sesi geldi. Kız kardeşiymiş bende annesine destek olmak için Aslı'yı kucağım aldım. Böyle bir durumla karşılaşınca aklıma hemen kendi çocuklarım geldi. O yüzden daha zor geldi. Daha da duygusallaştım. Sonra Aslı bebeği görünce kendi çocuğumla ilgilendiğim gibi kucağıma alarak sakinleştirmeye çalıştım. Sonra uyudu ve annesine teslim ettim.

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