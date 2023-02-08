Çok susadık yardım edin demişlerdi, genç çift 48 saat sonra kurtarıldı! Tan bebeğin cansız bedenine ulaşıldı

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde toplam 8 bin 574 kişi vefat etti, 49 bin 910 kişi yaralandı. 9 saat arayla ikinci bir depremin de 7.6 olarak kaydedildiği bölgeden gelen son dakika haberleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Enkazdan kurtarılanlar ise umut ışığı oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi numara 11'deki Emek Apartmanı da Türkiye'yi yasa boğan depremde yerle bir oldu. Depreme evlerinde 6. kattaki dairelerinde 3 aylık bebekleri Tan ile birlikte yakalanan Elif Gözde ve Ogün Tütüncoğlu çifti enkaz altında 2 gün boyunca yaşam savaşı verdi. Tütüncüoğlu ailesinin yardımına AFAD ekipleri koştu.

Ekiplerin müdahalesiyle Elif Gözde-Ogün Tütüncüoğlu çifti 48 saat sonra dün sabaha karşı 04.00 sıralarında enkaz altında sağ olarak kurtarıldı. Tan bebeğin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Enkaz altındayken dışarıdaki insanlarla konuşan Ogün Tütüncüoğlu, "Elif ve Tan'ın üzerine dolap düştü. Hepimiz aynı odadayız ve hayattayız. Çok susadık. Ne olur yardım edin" diye seslenmişti.