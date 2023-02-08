Enkaz altında kalan küçük kızın cesedini, uzman çavuş amcası çıkardı

Trabzonlu polis memuru Nihat Alkurt (35), eşi Özge (34) ve kızı Akça Alkurt(2), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde etkilenen Hatay'daki evlerinde uyurken yakalandı. Yaşanan büyük felakette Alkurt ailesinin de evi yıkıldı. Durumu öğrenen Nihat Alkurt'un Kilis'te görevli kardeşi Uzman Çavuş Esat Alkurt, Hatay'a gelerek arama- kurtarma çalışmalarına katıldı.

Uzman Çavuş Esat Alkurt ve ekip arkadaşları yapılan arama çalışmalarında yeğeni Akça Alkurt'un cansız bedenine ulaştı. Yaralı olarak enkazdan çıkartılan Alkurt çifti hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Nihat Alkurt ve kızı Akça kurtarılamadı. Anne Özge Alkurt'un tedavisi sürüyor. Baba ile kızının cenazeleri yarın memleketleri Trabzon'un Maçka ilçesi Hamsiköy'de toprağa verilecek.