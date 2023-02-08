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Giriş Tarihi: 8.2.2023 12:49

Enkaz altında kalan küçük kızın cesedini, uzman çavuş amcası çıkardı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Enkaz altında kalan küçük kızın cesedini, uzman çavuş amcası çıkardı

Hatay'da yaşanan depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan Trabzon’lu polis memuru Nihat Alkurt (35) ile kızı Akça Alkurt (2) hayatını kaybetti, eşi Özge Alkurt (34) ise yaralandı. Kilis'ten gelip, arama-kurtarma çalışmalarına katılan amcası uzman çavuş Esat Alkurt, Küçük Akça’nın cesedini enkazdan çıkardı.

Trabzonlu polis memuru Nihat Alkurt (35), eşi Özge (34) ve kızı Akça Alkurt(2), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde etkilenen Hatay'daki evlerinde uyurken yakalandı. Yaşanan büyük felakette Alkurt ailesinin de evi yıkıldı. Durumu öğrenen Nihat Alkurt'un Kilis'te görevli kardeşi Uzman Çavuş Esat Alkurt, Hatay'a gelerek arama- kurtarma çalışmalarına katıldı.

Uzman Çavuş Esat Alkurt ve ekip arkadaşları yapılan arama çalışmalarında yeğeni Akça Alkurt'un cansız bedenine ulaştı. Yaralı olarak enkazdan çıkartılan Alkurt çifti hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Nihat Alkurt ve kızı Akça kurtarılamadı. Anne Özge Alkurt'un tedavisi sürüyor. Baba ile kızının cenazeleri yarın memleketleri Trabzon'un Maçka ilçesi Hamsiköy'de toprağa verilecek.

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Enkaz altında kalan küçük kızın cesedini, uzman çavuş amcası çıkardı
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