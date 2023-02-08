Eyüpsultan Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde

Eyüpsultan Belediyesi, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası yardım amacıyla ilçede seferberlik ilan etti. 'Şimdi Birlik Zamanı' sloganıyla yapılan çağrı sonrası ilçe sakinleri; battaniye, mont, bot, bebek bezi, atkı, bere, uyku seti, temizlik malzemesi ve gıda ürünlerini Eyüpsultan Belediyesi tarafından belirtilen noktalara getiriyor. Vatandaşlar tarafından getirilen yardım malzemeleri Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde türlerine göre ayrıldıktan sonra kolilenerek TIR'larla bölgeye ulaştırılıyor.
EKİPLER DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek, yaraları sarmak amacıyla 13 personel ve 1 Arama Kurtarma Aracı'ndan oluşan Eyüpsultan Afet Yönetim Birimi (ESAY) Arama Kurtarma Ekibi, Mobil Mutfak Aracı, ekskavatör, havuz kasa kamyon, TIR ve çekici, Beko loder, hafif ticari araç ve otobüsten oluşan destek ekibi de deprem bölgesinde çalışmalara destek veriyor.