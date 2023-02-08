Eyüpsultan Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde

Eyüpsultan Belediyesi, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası yardım amacıyla ilçede seferberlik ilan etti. 'Şimdi Birlik Zamanı' sloganıyla yapılan çağrı sonrası ilçe sakinleri; battaniye, mont, bot, bebek bezi, atkı, bere, uyku seti, temizlik malzemesi ve gıda ürünlerini Eyüpsultan Belediyesi tarafından belirtilen noktalara getiriyor. Vatandaşlar tarafından getirilen yardım malzemeleri Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde türlerine göre ayrıldıktan sonra kolilenerek TIR'larla bölgeye ulaştırılıyor.