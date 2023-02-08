Gaziantep’te 646 kurtarma personeli çalışma yapıyor

618 sağlık çalışanı ve 243 ambulans arama kurtarmada, diğer alanlarda ise 12 bin sağlık çalışanı görev yapıyor. Gaziantep'teki çalışmaları koordine eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, barınma için şu ana kadar 3 bin 500 çadırın kurulduğunu açıkladı.

Bakan Kurun, "15 bin çadırımıza ilişkin süreci sahada takip etmek suretiyle gerek enkaz alanlarında gerekse belirlediğimiz toplu çadır kent alanlarında kuruyoruz. Bir taraftan da konteyner kurulum sürecini başlattık. Gaziantep özelinde 3 bin konteynerimizi hem İslahiye'de hem Nurdağı'nda hem de merkezde olmak suretiyle altyapısını hazırlıyoruz ve burada etap etap 3 bin konteyner kurulum sürecine de başladık. Bir taraftan da TOKİ Başkanlığımızla birlikte kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

Bakan Kurum, "Enkazlarda vefat eden vatandaşımızın sayısı 551'e ulaştı. Bu enkazlarda yaralı olarak 5 bin 942 vatandaşımızı kurtarmak suretiyle hastanelerimizde, sahra çadırlarımızda, hem İslahiye'deki hem Nurdağ'daki hastanelerimizde tedavi altına aldık" bilgisini verdi.