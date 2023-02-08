Hakim karı koca Elbistan’da hayatlarını kaybetti

Kahramanmaraş merkez üssü olan yaşanan korkunç depremin ardından haber alınamayan hakim çiftin kaldığı binaya giden yakınları korkunç enkaz ile karşılaştı. Cansız bedenlerini gece saat 00.00 sularında ulaşılan yakınları hakim çiftin cansız bedenlerini enkaz altından çıkardı.

MELLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Hakim Şeyda Kızılca Korkmaz'ın cenazesi 09 Şubat Perşembe günü Karaman'ın Ermenek ilçesi Günyyurt Kasabası'nda toprağa verilecek. Eşi Bayram Korkmaz'ın cenazesi ise Elbistan'da defnedileceği öğrenildi Şeyda Kızılca Korkmaz'ın babası Yücel Kızılca, "Acımız çok büyük. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.