Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri Hakim karı koca Elbistan’da hayatlarını kaybetti
Giriş Tarihi: 8.2.2023 11:18

Hakim karı koca Elbistan’da hayatlarını kaybetti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Hakim karı koca Elbistan’da hayatlarını kaybetti

Türkiye’yi sarsan depremde Kahramanmaraş’ın Elbistan Adliyesi’nde görev yapan Şeyda Kızılca Korkmaz (28) ile eşi Bayram Korkmaz (29) hayatlarını kaybetti.

Kahramanmaraş merkez üssü olan yaşanan korkunç depremin ardından haber alınamayan hakim çiftin kaldığı binaya giden yakınları korkunç enkaz ile karşılaştı. Cansız bedenlerini gece saat 00.00 sularında ulaşılan yakınları hakim çiftin cansız bedenlerini enkaz altından çıkardı.

MELLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Hakim Şeyda Kızılca Korkmaz'ın cenazesi 09 Şubat Perşembe günü Karaman'ın Ermenek ilçesi Günyyurt Kasabası'nda toprağa verilecek. Eşi Bayram Korkmaz'ın cenazesi ise Elbistan'da defnedileceği öğrenildi Şeyda Kızılca Korkmaz'ın babası Yücel Kızılca, "Acımız çok büyük. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakim karı koca Elbistan’da hayatlarını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA