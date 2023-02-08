Harçlığını oyuncağına bağlayıp deprem bölgesine gönderdi

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından tüm ülkede başlatılan seferberlik tüm hızıyla devam ederken ülkenin 4 bir yanından yardım kampanyaları hazırlanıyor. Depremden etkilenen illere çok sayıda battaniye, ısıtıcı, bebek bezi vs birçok ihtiyaç ürünü vatandaşlar tarafından toplanarak depremzedelerin kullanması için felaket bölgelerine gönderiliyor.
KEŞAN'DAN DEPREM BÖLGESİNE GÖZLERİ YAŞARTAN HEDİYE
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki felaketin ardından depremden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürerken tüm ülkede seferberlik başladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde de belediye önderliğinde insanlar ev ve işyerlerinde ne var ne yoksa deprem bölgesine göndermek üzere birçok ihtiyaç malzemesini kolilere doldurdu.
OYUNCAĞINA HARÇLIĞINI BAĞLAYIP GÖNDERDİ
Ailesinin gönderdiği ihtiyaç ürünleri arasında küçük bir çocuğun deprem bölgelerine gönderilmez üzere poşete koyduğu bir oyuncağı ve oyuncağına bağladığı 100 lira değerindeki harçlığı yüzleri gülümsetti. Yürekleri ısıtan minik çocuğun duyarlı hareketi görevlilerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Yardımların toplandığı Keşan Lisesi Spor Salonunda çalışmalar devam ederken minik bir çocuğun hem oyuncağını hem de harçlığı göndermek üzere yetkililere ulaştırması çocuk yaşlı demeden tüm milletin yardımseverliğini gözler önüne serdi.