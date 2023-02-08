Harçlığını oyuncağına bağlayıp deprem bölgesine gönderdi

OYUNCAĞINA HARÇLIĞINI BAĞLAYIP GÖNDERDİ

Ailesinin gönderdiği ihtiyaç ürünleri arasında küçük bir çocuğun deprem bölgelerine gönderilmez üzere poşete koyduğu bir oyuncağı ve oyuncağına bağladığı 100 lira değerindeki harçlığı yüzleri gülümsetti. Yürekleri ısıtan minik çocuğun duyarlı hareketi görevlilerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Yardımların toplandığı Keşan Lisesi Spor Salonunda çalışmalar devam ederken minik bir çocuğun hem oyuncağını hem de harçlığı göndermek üzere yetkililere ulaştırması çocuk yaşlı demeden tüm milletin yardımseverliğini gözler önüne serdi.