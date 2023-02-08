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Giriş Tarihi: 8.2.2023 14:07

Harçlığını oyuncağına bağlayıp deprem bölgesine gönderdi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Harçlığını oyuncağına bağlayıp deprem bölgesine gönderdi

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7,7 büyüklüğünde yaşanan ve çevredeki 10 ilin de etkilendiği büyük felaketin ardından tüm ülke tek yürek oldu. Ülkenin 4 bir yanında düzenlenen yardım kampanyalarında ihtiyaç ürünleri toplandı. Gözleri yaşartan ve yüzleri güldüren bir fedakarlık da Edirne Keşan’dan geldi. İhtiyaç ürünlerinin toplandığı alanda minik bir çocuğun hem oyuncağını hem de harçlığını deprem bölgesine göndermek üzere yardım merkezine yollaması yüzleri gülümsetti.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından tüm ülkede başlatılan seferberlik tüm hızıyla devam ederken ülkenin 4 bir yanından yardım kampanyaları hazırlanıyor. Depremden etkilenen illere çok sayıda battaniye, ısıtıcı, bebek bezi vs birçok ihtiyaç ürünü vatandaşlar tarafından toplanarak depremzedelerin kullanması için felaket bölgelerine gönderiliyor.

KEŞAN'DAN DEPREM BÖLGESİNE GÖZLERİ YAŞARTAN HEDİYE

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki felaketin ardından depremden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürerken tüm ülkede seferberlik başladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde de belediye önderliğinde insanlar ev ve işyerlerinde ne var ne yoksa deprem bölgesine göndermek üzere birçok ihtiyaç malzemesini kolilere doldurdu.

Vatandaşlar hazırladıkları ihtiyaç ürünlerini ilçedeki toplama merkezine getirirken görevliler malzemelerin paketlenmesi esnasında gördükleri bir manzarayla gözyaşlarını tutamadı.

OYUNCAĞINA HARÇLIĞINI BAĞLAYIP GÖNDERDİ

Ailesinin gönderdiği ihtiyaç ürünleri arasında küçük bir çocuğun deprem bölgelerine gönderilmez üzere poşete koyduğu bir oyuncağı ve oyuncağına bağladığı 100 lira değerindeki harçlığı yüzleri gülümsetti. Yürekleri ısıtan minik çocuğun duyarlı hareketi görevlilerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Yardımların toplandığı Keşan Lisesi Spor Salonunda çalışmalar devam ederken minik bir çocuğun hem oyuncağını hem de harçlığı göndermek üzere yetkililere ulaştırması çocuk yaşlı demeden tüm milletin yardımseverliğini gözler önüne serdi.

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Harçlığını oyuncağına bağlayıp deprem bölgesine gönderdi
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