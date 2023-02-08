Harp Okulu Öğrencisi iki genç depremde hayatını kaybetti

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Anafartalar Taburu 2'nci sınıf öğrencisi Seymen Bilgin ile Kara Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Mustafa Şan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depreme Hatay Antakya'da yakalandı. Seymen Bilgin, annesi ve kardeşiyle birlikte Hatay'ın Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dumlupınar Sokak Mimaroğlu Apartmanı'ndaki evlerinde, Mustafa Şan ise Sanayi bölgesi 600 Konutları B-8 bloktaki evlerinde depreme yakalandı. Enkaz altında kalan Seymen Bilgin, ismi öğrenilemeyen annesi ve kardeşi ile Mustafa Şan'ın kurtarma ekipleri tarafından cansız bedenine ulaşıldı.
"HERKES PAYLAŞSIN BABAM AĞLAMASIN"
Harp Okulu öğrencisi Mustafa Şan'ın sosyal medyada yayınlanan bir videosunda, "Kardeşim ölürsem ilk başta babam ağlamasın. Annem fazla üzülmesin. Beni bol bol paylaşın. Herkes paylaşsın isterim" dediği görüntüler izleyenlerin yüreğini parçaladı.
Depremde hayatını kaybeden Harp Okulu öğrencisinden duygusal mesaj "Bol bol paylaşın beni" | Video
HARP OKULU DEKANINDAN BAŞSAĞLIĞI
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Gültekin Yıldız, acı haberi sosyal medya hesabından paylaşarak başsağlığı dileğinde bulundu. Yıldız, "İki gündür yüreğimizi dağlayan pek çok can kaybımız arasında bir Harbiyeli de var. MSÜ Kara Harp Okulu ikinci sınıf öğrencisi Anafartalar Taburu'ndan Seymen Bilgin'i, Antakya'da annesi ve kardeşi ile depremde kaybettik. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'na bu sene girip Kuleli Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde dil hazırlık sınıfına devam eden Harbiyeli Mustafa Şan evladımızı da Hatay'da enkaz altında kaybettik. Ruhu şad olsun, bütün devresine başsağlığı dilerim." dedi.SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 53 saat sonra mucize! Deprem bölgelerindeki kurtarma çalışmaları yürekleri parçaladı!