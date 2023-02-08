Harp Okulu Öğrencisi iki genç depremde hayatını kaybetti

HARP OKULU DEKANINDAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Gültekin Yıldız, acı haberi sosyal medya hesabından paylaşarak başsağlığı dileğinde bulundu. Yıldız, "İki gündür yüreğimizi dağlayan pek çok can kaybımız arasında bir Harbiyeli de var. MSÜ Kara Harp Okulu ikinci sınıf öğrencisi Anafartalar Taburu'ndan Seymen Bilgin'i, Antakya'da annesi ve kardeşi ile depremde kaybettik. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'na bu sene girip Kuleli Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde dil hazırlık sınıfına devam eden Harbiyeli Mustafa Şan evladımızı da Hatay'da enkaz altında kaybettik. Ruhu şad olsun, bütün devresine başsağlığı dilerim." dedi.

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