Hatay’da 2’si engelli 27 kişi sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nce Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi İnönü Bulvarı'nda arama kurtarma faaliyetlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi şu ana dek 2'si engelli olmak üzere 27 vatandaşı enkazdan sağ olarak kurtararak hayata tutunmalarını sağladı.