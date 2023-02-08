Hatay’da anne ve oğlu 43 saat sonra kurtarıldı! 6 aylık bebek için umutlu çalışma devam ediyor

Enkaz atından çıkarılan Fethiye Ekizoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu, sadece uzun süre hareketsiz kalmaktan dolayı vücudunda yumuşak dokuz zedelenmesi olduğu öğrenildi. Onun dışında hayati tehlikesi bulunmayan Fethiye Ekizoğlu hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı ama 6 aylık bebeğinden henüz haber yok.