Hatay’da anne ve oğlu 43 saat sonra kurtarıldı! 6 aylık bebek için umutlu çalışma devam ediyor

Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma Birliği Hatay'ın Antakya Odabaşı Mahallesi'nde 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Osman Eymen Ekizoğlu'nu depremden 43 saat sonra sağ olarak çıkardı.
Küçük Eymen'in sağlık durumu gayet iyi belirtildi. Eymen'in ardından aynı enkazın altından bu kez de Eymen'in annesi Fethiye Ekizoğlu'nu canlı olarak çıkarıldı.
Enkaz atından çıkarılan Fethiye Ekizoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu, sadece uzun süre hareketsiz kalmaktan dolayı vücudunda yumuşak dokuz zedelenmesi olduğu öğrenildi. Onun dışında hayati tehlikesi bulunmayan Fethiye Ekizoğlu hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı ama 6 aylık bebeğinden henüz haber yok.
Fethiye Ekizoğlu, enkaz altındayken kendisini kurtarmaya çalışan Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinden Nuriye Arınç'a verdiği bilgiye göre, deprem olduğu anda Eymen ve 6 aylık çocuğu ile birliktelermiş.
Depremin olması ile birlikte kendisi Eymen'in üzerine kapaklanmış fakat 6 aylık çocuğunun nereye savrulduğu konusunda herhangi bir bilgisi bulunmuyor. Aynı enkazı altında maalesef başka insanların da bulunduğu ifade edilirken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Kahramanmaraş deprem bölgesinde ağlatan anlar: 2 aylık bebek enkazdan parmağını emerek çıktı!