Kahramanmaraş’ta bir mucize kurtuluş daha... 52 saat sonra kurtuldu

Merkez 12 Şubat İlçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde çok sayıda bina yıkılırken bunlardan biri de Arıkan Oteli oldu.
Otel enkazında arama-kurtarma çalışması yürüten ekipler Hilal Düşmez'in sesini duydu. Bunun üzerine yaralı kadını kurtarmak için titiz bir operasyon başlatıldı.
Saniyelerle yarışan ekipler, uzun süre konuştukları Düşmez'e sakin kalmasını ve kendisini kurtaracaklarını söyledi. Hilal Düşmez, depremden 52 saat sonra enkazın altından sağ olarak kurtarıldı. Ambulansa alınan Düşmez'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay deprem son durum: OHAL deprem bölgesinde Arama kurtarma ekiplerinden son dakika