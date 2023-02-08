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Giriş Tarihi: 8.2.2023 14:55

Minik Eymen ve Esra 52. saatte kurtarıldı

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Minik Eymen ve Esra 52. saatte kurtarıldı

Depremin duyulmasıyla Marmaris’ten yola çıkan Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MABKE) Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 52. saatte Eymen (3) ve Esra (7) adında iki küçük çocuğu enkazdan sağ olarak kurtarmayı başardı.

Afetlerde arama kurtarma yapmak amacıyla Marmaris Belediyesi bünyesinde kurulan Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nden (MABKE) 6 kişilik bir grup 6 Şubat Pazartesi sabahı arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

Gerekli malzeme ve teçhizatla zorlu bir yolculuğun ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaşan ekip, AFAD ekipleriyle koordineli bir şekilde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir enkazda çalışmaya başladı. Enkazın altında bir hayat belirtisi arayan ekip, depremin ardından 52. saatte Eymen (3) ve Esra (7) adından iki küçük çocuğu enkazdan sağ olarak kurtarmayı başardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MABKE) Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin ardından Antakya'ya geçti.

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Minik Eymen ve Esra 52. saatte kurtarıldı
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