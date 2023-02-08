Minik Eymen ve Esra 52. saatte kurtarıldı

Gerekli malzeme ve teçhizatla zorlu bir yolculuğun ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaşan ekip, AFAD ekipleriyle koordineli bir şekilde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir enkazda çalışmaya başladı. Enkazın altında bir hayat belirtisi arayan ekip, depremin ardından 52. saatte Eymen (3) ve Esra (7) adından iki küçük çocuğu enkazdan sağ olarak kurtarmayı başardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.