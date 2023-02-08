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Giriş Tarihi: 8.2.2023 13:21

Mucizenin adı "Masal" bebek

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mucizenin adı Masal bebek

Türkiye tarihinin en yıkıcı afetlerinden biri olan Kahramanmaraş depreminde yaşanan acıların arasında mucizeler de gerçekleşiyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarında kapsamında 1 buçuk yaşındaki Masal bebek enkazın arasından 44 saat sonra sağ olarak çıkarılırken büyük bir sevinç yaşandı.

Türkiye tarihinde yaşanan en yıkıcı afetlerden biri olan Kahramanmaraş deprem felaketinde mücadele sürüyor. Ülkemizin ve dünyanın farklı birçok noktasından bölgeye gelen ekipler enkazlardan canlı birini kurtarmak için büyük mücadele veriyor.

Bu mücadelede Muğla'dan bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erlerinden oluşan arama kurtarma ekibi de yer alıyor. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye hareket eden ve çalışmalara katılan ekipler 25 kişiye ulaşarak enkazların arasından canlı olarak çıkarmayı başardı. Müdahaleye en çok ihtiyaç duyulan Hatay'da çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak 1 buçuk yaşındaki Masal bebeği enkazın arasından sağ olarak çıkardı.

MASAL BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Depremin üzerinden 44 saat geçmesine rağmen hayatta kalan ve ekiplerin dikkati sayesinde Masal bebek kurtarıldı. Hemen sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Mucizenin adı "Masal" bebek
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