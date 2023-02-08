Nene hatunların depremzedeler için yardım azmi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Doğu Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta yardım seferberliği sürdürülüyor.

Yardım edenler soğuk hava şartlarıyla mücadele eden depremzedelere topladıkları kışlık giyecek, battaniye, elektrikli ısıtıcı, yatak, bebek maması gibi ihtiyaç malzemelerini bölge illerinde valilik koordinasyonunda oluşturulan 'Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi'ne teslim ediyor.

Karadenizli yaşlı teyzeler (Nene Hatunlar) kar kış demeden deprem bölgesindeki depremzedelere ulaştırılması için yardım çuvalları sırtlarına alarak yardım merkezlerine taşıyor.

Karadenizli nene hatunlar, kıyafet, yiyecek gibi ihtiyaçları yükledikleri çuvalları sırtlarında taşıyarak kar kış demeden merkeze ulaştırıyor. Onların yardım için mücadeleleri ise görenleri duygulandırıyor.