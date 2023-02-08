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Giriş Tarihi: 8.2.2023 17:54

Nene hatunların depremzedeler için yardım azmi

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Nene hatunların depremzedeler için yardım azmi

Karadeniz'in Nene Hatunları, kar kış demeden sırtında taşıdıkları yardım çuvallarını deprem yardım merkezlerine taşıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Doğu Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta yardım seferberliği sürdürülüyor.

Yardım edenler soğuk hava şartlarıyla mücadele eden depremzedelere topladıkları kışlık giyecek, battaniye, elektrikli ısıtıcı, yatak, bebek maması gibi ihtiyaç malzemelerini bölge illerinde valilik koordinasyonunda oluşturulan 'Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi'ne teslim ediyor.

Karadenizli yaşlı teyzeler (Nene Hatunlar) kar kış demeden deprem bölgesindeki depremzedelere ulaştırılması için yardım çuvalları sırtlarına alarak yardım merkezlerine taşıyor.

Karadenizli nene hatunlar, kıyafet, yiyecek gibi ihtiyaçları yükledikleri çuvalları sırtlarında taşıyarak kar kış demeden merkeze ulaştırıyor. Onların yardım için mücadeleleri ise görenleri duygulandırıyor.

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Nene hatunların depremzedeler için yardım azmi
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