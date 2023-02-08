Semra 52 saat sonra sağ salim kurtarıldı

Kocaeli'ndende bu kapsamda ilk aşamada 36 araç ve 177 personel bölgeye sevk edildi. Bölgede çalışmalarını sürdürem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, şu saate kadar Kahramanmaraş'ta 16, Adıyaman'da 13 ve Hatayda 3 olmak üzere 32 kişiyi enkaz altından çıkarttı.

Kocaeli'den bölgeye giden ekiplerin en son kurtardığı isim ise Hatay'da yaşayan ve enkaz altına kalan Semra Et oldu. Enkaz altından 52 saat sonra kurtarılan Et, ekiplere teşekkür ederek, onları elleri ile okşadı.

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