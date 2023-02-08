Ümraniye’den deprem bölgesine ekmek desteği

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 şehirde büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ümraniye Belediyesi de Pazarcık'ta gerçekleşen ilk depremin ardından bölgeye ulaşan ilk belediyelerden biri oldu. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren bölgeye hızlı bir şekilde intikal eden Arama ve Kurtarma Birimi Hatay'da çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Ayrıca ilçede bulunan kapalı pazar alanından da deprem bölgesine her gün tırlarla tonlarca yardım malzemesi sevkiyatı yapılıyor. Ümraniye şimdi de bölgedeki ekmek ihtiyacına katkı sağlamak için her gün ekmek gönderecek. İlçede faaliyet gösteren fırınlarda üretilerek paketlenen 2 bin 200 ekmek, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Kaymakamlığı aracılığıyla AFAD merkezine teslim edilecek. İstanbul'da toplanan 250 bin ekmek 4 kargo uçağıyla deprem bölgesindeki vatandaşlara günlük olarak ulaştırılacak.

'BU BÜYÜK MÜCADELENİN İÇERİSİNDE YER ALIP, DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ümraniye Belediyesi olarak, hepimizi derinden sarsan ve yüreğimizi yakan depremin yaralarını sarmak için hep birlikte büyük bir çaba gösteriyoruz. Gerek deprem bölgesindeki gerekse ilçemizdeki ekiplerimiz büyük bir koordinasyon içerisinde ellerinden geleni yapıyor. Bölgedeki ekmek ihtiyacına katkı sağlamak adına Ümraniye'deki fırınlarımız da günlük 2 bin 200 adet ekmek desteğinde bulunacak. Bunları da AFAD koordinesinde deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Ümraniye ailesi olarak bu büyük mücadelenin içerisinde yer alıp, destek olmaya devam edeceğiz" dedi.