Yüreği güzel imam, cami duvarına çizgi filmi yansıttı, afetzede çocuklar izledi

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da büyük yıkım ve ölümlere neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Türkiye devleti tüm imkânlarını seferber etti. Sivil toplum kuruluşları ve toplumun her kesimden bireyler deprem bölgesine yardım malzemelerini iletmek için kolları sıvadı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı da deprem bölgelerinde sahada çalışmalara katılırken Diyanet, afetzede vatandaşlara camileri, Kur'an kurslarını ve Diyanet Akademi Merkezlerini açtı. Vatandaşların ağırlandığı camilerde temel ihtiyaçlar karşılandı.

"CAMİDE ÇİZGİ FİLM AÇAN YÜREĞİ GÜZEL…"

Deprem bölgesindeki bir camide ise bir imamın, camide ağırlanan depremzede çocuklar için cami duvarına projeksiyonla çizgi film yansıttığına dair fotoğraf karesi sosyal medyada paylaşıldı. Diyanet TV'de sosyal medya hesabından imamın çizgi filmi yansıttığını gösteren fotoğraf karesini paylaşıp "Türkiye Tek Yürek! Deprem bölgesinde imam hocamız camide bulunan depremzede çocuklar için projeksiyonla duvara çizgi film yansıttı" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcısı vatandaşlar çizgi filmin duvara yansıtıldığını gösteren fotoğraf karesini paylaşarak "Camide çocuklara çizgi film açan yüreği güzel insanlar!", "Güzel insanlar iyi ki varlar…", "Cami imamının inceliği…" yorumları yaptı.