2 kardeşin ardından 1 yaşındaki küçük kardeş ve annede kurtarıldı

Deprem felaketinin 4'üncü gününde umutla beklediğimiz, görmeyi istediğimiz görüntüler gelmeye devam ediyor. Kurtarma ekipleri depremden 80 saat sonra Hatay'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde enkazın altından anne ve 1, 8 ve 12 yaşlarındaki üç çocuğunu sağ olarak çıkardı. Enkazda uzun süren bir çalışma gerçekleştiren kurtarma ekipleri ilk olarak 12 yaşındaki Mahir'i enkazdan çıkardı. Mahir'in ardından ekipler bu kez 8 yaşındaki kardeşi Hilal'i de enkazdan sağ olarak kurtardı. Sedyeye alınan iki kardeş boyunlukları takılarak hastaneye götürülürken, büyük sevinç yaşandı.

ANNEDE KURTARILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri Mahir ve Hilal'in ardından 81'inci saatte enkaz altındaki 1 yaşındaki kardeşleri Rami'yi de kurtardı. Rami enkaz altından alkışlar eşliğinde çıkarıldı. İtfaiye erleri 3 kardeşin enkaz altındaki anneleri Arya'yı da kurtarmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Anne Arya da 40 dakika süren bir uğraşın ardından sağ olarak enkazdan çıkarıldı.