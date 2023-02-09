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Giriş Tarihi: 9.2.2023 13:22

Aile fotoğrafından ölenleri teşhis etmeye çalıştı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Aile fotoğrafından ölenleri teşhis etmeye çalıştı

Malatya’da enkaz altında kalanların teşhisi ile arama faaliyetleri yönlendiriyor. Enkazda yakınlarını bekleyenlere ise, enkazdan çıkan fotoğraflar ve kartlar sorularak teşhisler yapılmaya çalışılıyor. Malatya’da enkaz altında kalan bir ailenin ise ortaya çıkan fotoğrafı, teşhis için vatandaşlara soruldu.

Malatya'da yıkılan binalarda, enkazda çalışan görevliler zaman zaman çıkan hayatını kaybeden vatandaşların teşhisi İçin bölgede bulunan vatandaşlardan yardım istiyor.

Enkazdan çıkanların yakınlarına ulaşmak ve verilerin sağlıklı bir aktarılması için tespit çalışmaları yapan görevliler, yakınların beyanlarına göre aramalara da yön verebiliyor. Malatya'da kaydedilen bir görüntüde ise polis, enkazdan çıkan bir çantada bulunan aile fotoğraflarından, içeride yakınlarının çıkmasını bekleyen bir vatandaşa teşhis ettirmeye çalıştı.

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Aile fotoğrafından ölenleri teşhis etmeye çalıştı
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