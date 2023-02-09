Aile fotoğrafından ölenleri teşhis etmeye çalıştı

Malatya'da yıkılan binalarda, enkazda çalışan görevliler zaman zaman çıkan hayatını kaybeden vatandaşların teşhisi İçin bölgede bulunan vatandaşlardan yardım istiyor.

Enkazdan çıkanların yakınlarına ulaşmak ve verilerin sağlıklı bir aktarılması için tespit çalışmaları yapan görevliler, yakınların beyanlarına göre aramalara da yön verebiliyor. Malatya'da kaydedilen bir görüntüde ise polis, enkazdan çıkan bir çantada bulunan aile fotoğraflarından, içeride yakınlarının çıkmasını bekleyen bir vatandaşa teşhis ettirmeye çalıştı.