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Giriş Tarihi: 9.2.2023 14:40

Altıeylül Belediyesi ekipleri enkazdan 2 kişiyi sağ olarak kurtardı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Altıeylül Belediyesi ekipleri enkazdan 2 kişiyi sağ olarak kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ekipler tarafından yapılan çalışmalarda enkaz altından kurtarılanlar büyük sevinç yarattı. Bunlardan biri de Balıkesir Altıeylül Belediyesi ekipleri tarafından çalışmalarda enkazdan sağ olarak çıkarılan 10 yaşındaki Mehmet ile 35 yaşındaki Ala oldu. İki kişinin saatler sonra çöken binadan çıkarılması büyük sevinç yarattı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin 4. gününde enkaz altındaki çalışmalar devam ediyor. Ekipler umutla bir can daha kurtarmak için canla başla çalışıyor. Altıeylül Belediyesi Arama-Kurtarma ekipleri de 10 yaşındaki Mehmet ve 35 yaşındaki Ala'yı enkaz altından çıkarmayı başardı.

Yaralı olarak enkazdan Altıeylül Belediyesi ekipleri tarafından çıkarılanlar, ambulansla sağlık merkezine götürüldü. Altıeylül Belediyesi bu güzel haberi sosyal medya hesaplarından yayınladı. Belediye Başkanı Hasan Avcı da Hatay'da görev yapan arama kurtarma ekiplerini, enkaz altından çıkardıkları yaralılar için tebrik etti. Başkan Avcı, Altıeylül ekiplerinin deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine 24 saat esasıyla devam ettiğini bildirdi.

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Altıeylül Belediyesi ekipleri enkazdan 2 kişiyi sağ olarak kurtardı
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