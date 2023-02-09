Altıeylül Belediyesi ekipleri enkazdan 2 kişiyi sağ olarak kurtardı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin 4. gününde enkaz altındaki çalışmalar devam ediyor. Ekipler umutla bir can daha kurtarmak için canla başla çalışıyor. Altıeylül Belediyesi Arama-Kurtarma ekipleri de 10 yaşındaki Mehmet ve 35 yaşındaki Ala'yı enkaz altından çıkarmayı başardı.

Yaralı olarak enkazdan Altıeylül Belediyesi ekipleri tarafından çıkarılanlar, ambulansla sağlık merkezine götürüldü. Altıeylül Belediyesi bu güzel haberi sosyal medya hesaplarından yayınladı. Belediye Başkanı Hasan Avcı da Hatay'da görev yapan arama kurtarma ekiplerini, enkaz altından çıkardıkları yaralılar için tebrik etti. Başkan Avcı, Altıeylül ekiplerinin deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine 24 saat esasıyla devam ettiğini bildirdi.