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Giriş Tarihi: 9.2.2023 11:52

Antakya’dan iyi haber

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Antakya’dan iyi haber

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem 10 ilimizde ciddi hasara yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 63’ncü saatinde güzel haber geldi. Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi depremin 63’ncü saatinde Suriyeli bir baba ve üç kızını enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilimizi vurdu. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki deprem hem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkiledi. Bu illerde birçok bina yıkıldı, çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı. Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nden (MABKE), AFAD ekipleriyle koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ekipler, Antakya'ya Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık mevkiinde çalışmalara başladı.

İki enkazdan ses geldiği bilgisi üzerine hemen binalarda dinleme yapan ve apartmanın enkazında canlı olduğunu tespit eden MABKE ekibi, sesin olduğu yere ulaşmak için betonu kazmaya başladı. Sesin olduğu yerde baba ve 3 kızının olduğu görüldü. Yaralı baba önce 3, 4 ve 7 yaşlarındaki üç kızını Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi personellerine teslim etti sonra da kendisi de başarılı bir şekilde çıkarıldı. Suriyeli aile sağlık ekiplerine teslim edildi. MABKE ekibi bir kişiyi alacaklarını düşünürken 4 canı kurtarırken annenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Antakya’dan iyi haber
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