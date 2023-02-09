Antep’in köylerine sortilerle yardım dağıtılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler Gaziantep'te en çok İslahiye ve Nurdağı ilçelerini vurdu. 80 bin nüfuslu İslâhiye ilçesindeki binaların yarısı depremde yerle bir olurken 40 bin nüfuslu Nurdağı ilçesinde de binaların önemli bir bölümü çöktü. Gaziantep il merkezinde ise Atatürk, Batıkent, İncilipınar mahallelerinde çok katlı 10 apartman çöktü.

Asrın depremi olarak gösterilen depremde yerle bir olan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde arama kurtarma çalışmaları olanca hızıyla devam ederken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Kazakistan, Irak ve Katar'ın da aralarında olduğu çeşitli ülkelerden gelen ekipler de AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

1 MİLYON KİŞİ EVE GİRMİYOR

10 binanın yıkıldığı Gaziantep şehir merkezinde ise bir milyonu aşkın kişi 4 gündür devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyip geceyi açık alanlarda ve araçlarda geçirirken devlet de vatandaşın yaralarını sarmaya, ulaşılmayan noktalara da yardım götürmeye devam ediyor. Bugüne kadar büyük bölümü İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde olmak üzere 4 bin çadır kurulurken, kısa süre içinde 11 bin çadırın daha kurulması için çalışmalar devam ediyor. Bölgeye getirilen 3 bin konteyner de İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde oluşturularak alanlara yerleştirilerek vatandaşın hizmetine sunulacak.

Kırsal bölgelerde gıda ve insani ihtiyaçlarını bozulan yollar nedeniyle çözemeyen vatandaşların yardımına ise Mehmetçik yetişti. Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesimindeki köylerindeki depremzedelere askeri helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında AFAD tarafından organize edilen yardım malzemeleri, dağlık alanlarındaki köylere askeri helikopterlerle ulaştırıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın takip ve koordinesindeki yardımlar, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında toplanarak askerleri personel tarafından askeri helikopterlere taşındı. Daha sonra havalanan 5 helikopter, 17 sortide İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin 15 dağ köyüne iniş yaptı. 7,2 ton içme suyu ve gıda kolisi, 87 çadır, 2 bin 400 bebek bezi ve 700 battaniyeden oluşan yardım malzemeleri, askeri personel tarafından, depremzedelere dağıtıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı personeli, deprem nedeniyle hasar gören İslahiye ve Nurdağı ilçelerine bağlı dağlık kesimlerdeki Köklü, İdilli ve Koçcağız köylerinin yollarını ulaşıma açtı. Jandarma ekipleri, İslahiye Topçu Alay Komutanlığı'ndan temin edilen unimog araçlarla 128 mahalle ve köye koordine edilen yardım malzemelerini ulaştırdı. Mehmetçik, Gaziantep jandarma bölgesindeki afet bölgelerinde 447 araç ve 4 bin 210 askeri personelle arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

3 BİN 500 ÇADIR KENT ISLAHİYE'DE

Depremde en çok binanın yıkıldığı İslahiye ilçesinde 3 bin 500 çadırın yer aldığı çadır kent kuruldu. Depremzedeler çadırlara yerleşirken, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan askerler sıcak çorba dağıtıyor. En çok enkazın olduğu Atatürk Mahallesi'nde kurulan çadır kentte, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan askerler, sahra mutfaktan depremzedelere sıcak çorba-yemek dağıtıyor. Kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu da yardımların ulaşabilmesi için açıldı. İlçeye yardımlar gelmeye devam ederken, birçok STK ile gönüllü erzak dağıtımına başladı.

YABANCI EKİPLER DE SAHADA

Kazakistan'dan gelen kurtarma ekibi Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki Pamukkale sitesinde, Irak'tan gelen kurtarma ekibi İslahiye Yeni Mahallede, Katar'dan gelen sağlık ekibi ise Nurdağı ilçesinde hayat kurtarıyor. Iraklı kurtarma ekibi bir kız çocuğu ve babasına sağ ulaştı. Gaziantep kent merkezinde belediyelere ait taziye evleri, spor salonları ve kültür merkezleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor salonları ile özel sektöre ait düğün salonları ve tek katlı, güvenli fabrika binaları da vatandaşların kullanımına açıldı.

KÖYLERE AKIN VAR

Öte yandan kırsal kesimde akrabaları olan Gaziantepliler ise köylerine dönerek orada yaşamaya başladı. Gaziantep'te yaşayan 400 bini aşkın Şanlıurfalının büyük kısmı da memleketlerindeki akrabalarına sığındı.

EKMEK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Gaziantep'te su ve doğalgaz kesintisi nedeniyle ekmek fırınlarının büyük kısmı çalışmazken, belediyeler odunla çalışan pide fırınlarının açılması için denetimlere ve uyarılara başladı. Kentte bazı hayırseverler ve esnaflar çorba ve yemek yaptırarak kentin farklı bölgelerinde dışarıda bekleyen vatandaşlara ikram ediyor. Kurtarma bölgelerinde ise AFAD koordinasyonunda düzenli olarak yemek dağıtımı yapılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de şehir merkezinde çadır kurumu, ihtiyacı olan vatandaşlara malzeme temini ve sıcak çorba ikramlarına devam ediyor. Belediyeye ait Mutfak Sanatları Merkezinde de 24 saat aralıksız sıcak yemek çıkıyor.