Büyükşehir İtfaiyesi 72. saatte mucizeyi yaşadı Berzan ailesiyle birlikte kurtuldu

Kahramanmaraş'ın merkezinde yıkılan bir binadan ses alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bu noktada dinlemeye odaklandı. Yapılan dinlemede 5 yaşındaki Mir Berzan ve ailesinin hayatta olduğunu fark eden ekipler bölgede çalışan tüm diğer ekiplerle birlikte enkaz halindeki binanın 3. katından yaşam tüneli açarak binaya girdi.

3'üncü kattan açılan tünelden binanın 4'üncü katının bulunduğu noktaya inilerek 5 yaşındaki kıza, annesine ve babasına ulaşıldı. 15 saat süren kurtarma çalışmasının neticesinde küçük kız ve ailesi açılan boşluktan canlı çıkarıldı. Hastaneye sevk ediliş sürecine kadar her anda bizzat görev alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bölgede tüm kurumların büyük bir fedakârlık ortaya koyduğunu söyledi.

Mir Berzan gibi, tüm ailelere ulaşmak için son ana kadar mücadele vereceklerini belirten Yüce, "Sakarya'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından yerel yönetimlerle burada omuz omuza verdik. Gerçekten çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Dayanışmaya, birlikte çabalamaya belki de en fazla ihtiyacımız olan gündeyiz. Her geçen saniye bir can için geri sayım, her enkaz bir umut. Tüm ekiplerimizle buradayız, seferber olduk. Tüm canların sağ salim çıkarılması için bu arkadaşlarım uyumuyor, yemiyor, içmiyor. Hayat kurtarmak için tüm gücümüzle gayret etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ve Büyükşehir Arama Kurtarma ekibi bölgede 139 personel ve 55 araçla çalışma yapıyor.