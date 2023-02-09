Depremden 84 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında arama kurtarma faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'da da arama kurtarma çalışmalarında sevindiren gelişmeler yaşanıyor.

Antakya Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Çekmeköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Rıdvan Bural, depremden 84 saat sonra bir Mustafa Abdullah isimli bir vatandaşı enkazdan sağ olarak çıkarttı.

AFAD görevlileri ve Mehmetçikle koordineli şekilde çalışılması sonrasında enkazdan sağ olarak çıkartılan Mustafa Abdullah isimli vatandaşın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.