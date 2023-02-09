Depremin 80’inci saatinde Mahir ve Hilal kardeşler kurtarıldı

Deprem felaketinin 4'üncü gününde umutla beklediğimiz, görmeyi istediğimiz görüntüler gelmeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri depremden 80 saat sonra Hatay'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde enkazın altından iki kardeşi daha sağ olarak çıkardı.

ANNEYİ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Enkazda uzun süren bir çalışma gerçekleştiren arama kurtarma ekipleri ilk olarak 12 yaşındaki Mahir'i enkazdan çıkardı. Mahir'in ardından ekipler bu kez 8 yaşındaki kardeşi Hilal'i de enkazdan sağ olarak kurtardı. Sedyeye alınan iki kardeş boyunlukları takılarak hastaneye götürülürken, büyük sevinç yaşandı. Ekipler kardeşlerin enkaz altındaki annelerini de kurtarmak için çalışma başlattı. Çocukları çıkardıkları yerin küçük olmasından dolayı anneyi aynı yerden çıkaramayan ekipler, anneye ulaşabilmek için enkazda çalışmalarını sürdürüyor.