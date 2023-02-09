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Giriş Tarihi: 9.2.2023 13:21

Depremzedeler askeri uçakla Fethiye’ye getirildi

HAYRETTİN BEKTAŞ HAYRETTİN BEKTAŞ
Depremzedeler askeri uçakla Fethiye’ye getirildi

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Adıyaman’dan 100 kişilik depremzede kafilesi, 3 askeri uçakla Dalaman’a getirildi. Depremzedeler, Fethiye’de otel ve KYK yurtlarına yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilimizi vurdu. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki deprem, hem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkiledi. Bu illerde birçok bina yıkıldı, çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı. Deprem sonrası tüm Türkiye, deprem bölgesine destek için seferber oldu.

Adıyaman'dan 3 askeri uçakla depremzede kafilesi Dalaman Havalimanına indi. Afetzedeler, Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı ve Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman karşıladı. 100 kişilik depremzede grubu, Fethiye'deki KYK yurduna yerleştirildi, sıcak yemek verildi. Depremzedelerin bir süre Fethiye'de kalıp, İstanbul'a yakınlarının yanına gideceği öğrenildi.

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Depremzedeler askeri uçakla Fethiye’ye getirildi
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