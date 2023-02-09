Gaziantep’te konteyner kent kuruluyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'te, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken depremzedelerin acil barınma ihtiyacı için çadır kentler ve konteyner kentler kuruluyor. AFAD, kentin merkezinde bulunan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin yanı sıra İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde toplamda 8 bin 581 çadır kurarken 7 bin 500 çadırın kurulumunu da sürdürüyor.

Ekiplerin yoğun çaba harcadığı kentte, depremzedeler için çadır kentlerin yanı sıra Gaziantep'te altyapısı hazır alanlarda, öncelikle 500 konteyner kuruldu, konteyner sayısı 15 bine çıkarılacak. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Arama kurtarma ekiplerimiz vatandaşlarımıza ulaşmak için canla başla çalışıyor. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını da hep birlikte sarıyoruz. Barınma ihtiyacını karşılamak için İslahiye'de öncelikle 500 konteyneri kurduk. 15 bine tamamlayacağız" diye belirtti.