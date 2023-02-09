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Giriş Tarihi: 9.2.2023 13:59

İlk kafile geldi! İzmir kapılarını depremzedelere açıyor

ERTAN GÜRCANER
İlk kafile geldi! İzmir kapılarını depremzedelere açıyor

2 yıl önce 6.9 şiddetinde depreme 117 canını veren İzmir, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından, bölgeden sağ kurtulan depremzedelere kucak açtı. Urla İlçesinde bulunan Çeşmealtı TCDD kampına Gaziantep’ten gelen 350 depremzede yerleştirildi. Bölgeye yerleştirilen depremzedelerin öncelik ihtiyaçları da paylaşıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından olumsuz hava şartları sebebiyle depremden etkilenen vatandaşların sahil kesimlerine gönderilmesi kararlaştırılmıştı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, dün yaptığı açıklamada İzmir'in Gaziantep'ten gelen depremzede vatandaşları ağırlayacağını açıklamıştı.

350 DEPREMZEDE

Vali Köşger'in açıklamasının ardından felaketten sağ kurtulan depremzedelerin, AFAD başkanlığı koordinasyonunda bölgeden tahliyeleri başladı. İlk etapta deprem bölgesinden tahliyesi gerçekleştirilen 350 depremzede Urla-Çeşmealtı'nda bulunan TCDD Kampı'na geldi.

İHTİYAÇ LİSTESİ YAYINLANDI

Depremzedeler için öncelikli ihtiyaç listesi de yayınlandı. Listede çamaşır makinesi, şampuan, Sabun, Havlu, Temizlik/çamaşır malzemesi, Terlik öncelikli ihtiyaç listesi olarak paylaşıldı.

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İlk kafile geldi! İzmir kapılarını depremzedelere açıyor
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