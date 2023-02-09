İlk kafile geldi! İzmir kapılarını depremzedelere açıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından olumsuz hava şartları sebebiyle depremden etkilenen vatandaşların sahil kesimlerine gönderilmesi kararlaştırılmıştı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, dün yaptığı açıklamada İzmir'in Gaziantep'ten gelen depremzede vatandaşları ağırlayacağını açıklamıştı.

350 DEPREMZEDE

Vali Köşger'in açıklamasının ardından felaketten sağ kurtulan depremzedelerin, AFAD başkanlığı koordinasyonunda bölgeden tahliyeleri başladı. İlk etapta deprem bölgesinden tahliyesi gerçekleştirilen 350 depremzede Urla-Çeşmealtı'nda bulunan TCDD Kampı'na geldi.

İHTİYAÇ LİSTESİ YAYINLANDI

Depremzedeler için öncelikli ihtiyaç listesi de yayınlandı. Listede çamaşır makinesi, şampuan, Sabun, Havlu, Temizlik/çamaşır malzemesi, Terlik öncelikli ihtiyaç listesi olarak paylaşıldı.