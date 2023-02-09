Iraklı iş insanını Macaristan cankurtaranlar kurtardı

Hatay'daki depremde yıkılan apartmanın altında kalan Iraklı iş insanı Ali Sultan Hüseyin Hüseyin (47), 1 aylık oğlu Burak Hüseyin ile 10 yaşındaki oğlu Kerem'le birlikte Macaristan'dan gelen arama kurtarma ekipleri tarafından 48 saat sonra kurtarıldı. Adeta yeniden doğduğunu söyleyen 4 çocuk babası Iraklı iş insanı, "Kaç gün orada kaldım hatırlamıyorum, eşimle enkaz altında konuşup birbirimize moral veriyorduk. Ancak ben kurtarılmadan 1 saat önce eşimden daha ses alamadım. İnşallah eşim ve diğer 2 oğlum da kurtulur. Beni kurtaranlar İngilizce konuşuyorlardı, bende onlarla İngilizce konuştum" dedi. Macarlı cankurtaranlar apartmandaki arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

48 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay'ın Gazi Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Gün Apartmanı'nda oturan çelik kapı üretim fabrikası bulunan Ali Sultan Hüseyin Hüseyin, dini nikahlı eşi Sara Hamudioğlu (46), oğulları Nasif (22), Ahmet (15), Kerem (10) ve 1 aylık Burak Hüseyin Hüseyin, depremde yıkılan binanın enkazının altında kaldı. 10 ilde meydana gelen deprem sonrası dünyanın dört bir yanında Türkiye'ye yardım etmek için gelen arama kurtarma ekipleri arasındaki Macaristan'dan gelen ekipler Hatay'daki aramalara katıldı. Vardiyalı bir şekilde eğitimli köpeklerle arama kurtarma çalışmalarına devam eden Macar ekip, Gün Apartmanı'nda depremden 48 saat sonra Ali Sultan Hüseyin Hüseyin ve 2 çocuğunu kurtardı.

İNGİLİZCE KONUŞUYORLARDI

Çocuklarını güvenli bir yere gönderen Iraklı iş insanı, bir battaniyeye sarılarak diğer 2 oğlu ve eşini için devam eden arama kurtarma çalışmalarını gözüyaşlı bir şekilde izledi. Yaşadığı felaketi anlatan Hüseyin, "Depremde yataktan çıktım, koridora koştum. 1 aylık bebeğimi aldım ve tavan çöktü. Ne kadardır içerideyim bilmiyorum. Bacayı açtılar ve benle 1 aylık bebeğimi kurtardılar. Beni kurtaranla İngilizce konuşuyordu bende İngilizce konuştum. Eşim 2 metre yanımdaydı. Konuşuyorduk ama ses kesildi. Umarım diğer çocuklarım ve eşimde kurtarılır" dedi.