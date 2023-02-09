Kahramanmaraş’tan 28 bin kişi tahliye edildi

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem meydana geldi. Ardından saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.

Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın içinde olduğu 10 ili ve 13,5 milyonluk bir nüfusu etkiledi. Büyük Marmara Depremi'nden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 1939 Erzincan Depremi'nden sonraki ülkemizin yaşadığı en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

KAHRAMANMARAŞ'TAN 28 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimleri bulundukları illerde, tahliye alanları oluşturuldu. Karayolu ve demiryolu aracılığıyla 4 bin 607, havayolu aracılığıyla 23 bin 437 olmak üzere toplam 28 bin 44 vatandaş afet bölgesinden tahliye edildi.

Tahliye olan vatandaşlar, gidecekleri illerdeki Valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirildi.

Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlar, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki Jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirme yapılacağı öğrenildi.