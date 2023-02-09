Malatya’ya Sahra Hastanesi kuruldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde tedbir amaçlı Sahra hastanesi kuruldu. Sağlık bakanlığına ait 2 çadır kuruldu. Çadırlardan birinde şuan ilaç dağıtımı yapılırken diğer çadırda yeşil alan olarak ilk müdahale yeri yapıldı.

Yeni bir çadır kurulumu daha devam ediyor. Kurulan çadır müşahade yeri olarak kullanılması planlanıyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre Malatya'da büyük bir ihtiyaç yok, sadece tedbir amaçlı kuruldu.

Toplamda 3 hekim 12 sağlık personeli ve Malatya Eczacılar Odasına bağlı 10 eczacı ilaç dağıtımı yapmaya devam ediyor.