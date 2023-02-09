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Giriş Tarihi: 9.2.2023 14:33

Pakistanlı ekipler 78. saatte 3 kardeşi sağ çıkardı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
SAFFET AZAK SAFFET AZAK
Pakistanlı ekipler 78. saatte 3 kardeşi sağ çıkardı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Pakistan'dan Adıyaman'a giden yıkılan binanın enkazından bir kadını 78. saat sonra 3 kardeşi sağ olarak çıkardı.

Asrın felaketinde sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Adıyaman Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Cad. Miraç Sitesi'nde oturdukları binanın mutfağında mahsur kalan 5 kişilik Kosum ailesinin 3 çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Deprem felaketinden sonra yardım için gelen Pakistanlı arama kurtarma ekiplerinin yaptığı ve 24 süren çalışma sonunda enkaz altında kalan 14 yaşındaki Okan, 16 yaşındaki Semih,ve 21 yaşındaki Zeynep Beyza Kosum depremin 78. saatte peş peşe yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Anne Fatmagül ve baba Ayhan Kosum'u kurtarma çalışmaları ise sürüyor

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Pakistanlı ekipler 78. saatte 3 kardeşi sağ çıkardı
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