Pakistanlı ekipler 78. saatte 3 kardeşi sağ çıkardı

Asrın felaketinde sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Adıyaman Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Cad. Miraç Sitesi'nde oturdukları binanın mutfağında mahsur kalan 5 kişilik Kosum ailesinin 3 çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Deprem felaketinden sonra yardım için gelen Pakistanlı arama kurtarma ekiplerinin yaptığı ve 24 süren çalışma sonunda enkaz altında kalan 14 yaşındaki Okan, 16 yaşındaki Semih,ve 21 yaşındaki Zeynep Beyza Kosum depremin 78. saatte peş peşe yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Anne Fatmagül ve baba Ayhan Kosum'u kurtarma çalışmaları ise sürüyor