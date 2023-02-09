Rusya’dan Hatay’a tatile gelen mühendis ve ailesi hala aranıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da makine mühendisi olarak çalışan 32 yaşındaki Atilla Eryetli ailesiyle birlikte tatile geldiği Hatay'da babaocağının bulunduğu Mutlu Apartmanında depreme yakalanarak enkaz altında kaldı. Genç mühendisin babası Hüseyin ve Meral Eryetli enkaz altından çıkarılarak tedavi edilmek üzere Ankara'daki hastaneye kaldırıldı. Doğal afet üzerinden 72 saat geçmesine rağmen Atilla Eryetli, Rus uyruklu eşi İrina Eryetli (32), 4 yaşındaki oğlu Deniz Eryetli ve 2 yaşındaki oğlu Timur Eryetli'nin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

RUSYA'DA ÇALIŞTI VE EVLENDİ

Atilla Eryetli, 10 yıl önce Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Rusya'da çalışmak için gurbete gitti. Genç başarılı mühendis Atilla Eryetli, Rusya'da tanıştığı İrina Eryeteli'yle 5 yıl önce dünya evine girdi. Ailenin bu evlilikten Deniz (4) ve Timur (2) adında 2 çocuğu dünyaya geldi. Genç mühendis hem tatil yapmak hem de ailesini ziyaret etmek için 27 Aralık'ta Hatay'ın Gazi Mahallesi Sakarya Caddesi Mutu Apartmanı'nda kat 2 de bulunan babaocağına geldi.

MİNİK DENİZ HASTALANINCA…

Babası Hüseyin, annesi Meral Eryetli'yle bol bol zaman geçiren Atilla Eryetli ve ailesi 15 Ocak'ta Rusya'daki evlerine dönmeyi planlarken 4 yaşındaki Deniz hastalanınca seyahatlerini erteledi. Minik Deniz'in iyileşememesi ve hastanedeki testlerinin devam etmesinden dolayı Hatay'da fazladan 15 gün daha kalan aile geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen depreme yakalandı. 3 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Eryetli ailesinde 6 kişi enkaz altında kaldı.

2 KİŞİ KURTARILDI

Acı olayın ilk akşamında dede Hüseyin Eryetli enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Daha sonra süren arama kurtarma çalışmaları sonrası babaanne Meral Eryetli'de beton parçaların altından yatak odasından bulunarak yaralı halde kurtarıldı. Karı koca tedavi edilmek üzere Ankara'daki hastane kaldırıldı. Genç mühendis ve ailesinin arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken aile yakınları gelecek müjdeli haberi sokakta gözü yaşlı şekilde bekliyor.